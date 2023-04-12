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      Nike Air Rift BR

      男子运动鞋

      ¥799

      Nike Air Rift BR 男子运动鞋运用 Nike Tech Ultramesh 大力提升元年款型的轻质感和酷爽体验，向这款结合运动鞋与凉鞋精粹的混搭设计诞生 20 周年献礼。

      • 显示颜色： 鲜橙红/鲜橙红
      • 款式： 847609-800

      更多信息

      灵感源自肯尼亚大裂谷的 Air Rift Ultra Breathe，自1996年诞生起，经历二十年的创新演绎，再次焕新登场。除延续其标志性分趾设计，以及舒适耐磨外底之外，还特别搭载 Nike Tech Hypermesh 鞋面。呈现全新穿着体验，只为夏日轻爽出行。

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