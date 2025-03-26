Nike Air Sculpt TR 女子训练鞋采用复合鞋面，巧妙搭配缓震中底和灵活的前掌设计，铸就持久稳定性和舒适性的同时实现自由无拘的训练体验，堪称力量训练、有氧训练、核心肌群训练及其他健身运动的完美鞋款之选。

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