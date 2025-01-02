Nike Air Tech Challenge 2

男子运动鞋

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¥1,099
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诞生于 90 年代的 Air Tech Challenge 曾伴随当时的网坛精英叱咤赛场，以其大胆不羁的风格赚足了回头率。如今，Nike Air Tech Challenge 2 男子运动鞋秉承造就经典的不凡态度强势回归。该鞋款在元年款设计的基础上，融入中底复古美学。采用天然皮革与合成材质组合鞋面、柔软泡绵鞋口和可视 Nike Air 缓震配置等元素，历久弥新。

  • 显示颜色： 幻影灰白/黑/银/火山岩红
  • 款式： FZ9033-001

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