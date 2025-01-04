UNDEFEATED 携 20 世纪 90 年代经典粗犷风格设计重磅回归。Nike Air Terra Humara 男子运动鞋采用 Air Terra Humara 焕新设计，以耐穿合成材质叠加翻毛皮和 UNDEFEATED 品牌标志，塑就层次感外观，打造精良质感。凸纹外底、斑点中底以及后跟 Max Air 缓震配置缔造舒适脚感，还有“PLAY DIRTY”字样鼓励你无畏无惧，超越自我。

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