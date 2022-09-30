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      Nike Air Trainer 1

      男子运动鞋

      ¥899

      Nike Air Trainer 1 男子运动鞋采用经典纹理，塑就休闲外观。 该鞋款堪称 Nike 传奇鞋款之一，兼具百搭外观和非凡舒适性能，从健身房人气之选蜕变为衣橱佳选单品。 瓷釉绿翻毛皮覆面，提升造型格调和质感；帆白色耐克勾勾标志、中足固定带和匠心外底，增添复古魅力且易于穿搭。 穿上这款运动鞋，你将前往何处开启训练之旅？

      • 显示颜色： 瓷釉绿/山峰白/椰奶色/帆白
      • 款式： DX4462-300

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