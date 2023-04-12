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      Nike Air Trainer 3 (GS)

      大童运动童鞋

      ¥699

      黑/白色/大学红/深宝蓝
      深藏青/白色/苍野灰/大学红
      白色/烟灰/游戏宝蓝/黑

      Nike Air Trainer 3 (GS) 大童运动童鞋于 1988 年刚面世时便备受青睐。时光飞转至 30 多年后的今日，该款经典交叉训练鞋强势回归，焕新升级，专为年轻运动鞋迷打造。采用舒适 Air 缓震配置结合传统风格设计，旨在打造新一代人气鞋款。

      • 显示颜色： 黑/白色/大学红/深宝蓝
      • 款式： CN9750-002

      尺寸与尺码

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