Nike Air Trainer Huarache Premium（限量版）男子运动鞋采用可调式中足束带和轻质二层牛皮及织物鞋面，缔造超凡紧锁效果和稳定性。搭载两款缓震科技 - Nike Air 和 Nike Zoom - 打造多元化的减震防护效果。

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