Nike Air Trainer SC II Low Premium 男子运动鞋承袭 1989 年元年款的经典设计理念，锐意结合优质皮革革新设计，为你缔造卓越的耐磨性和舒适贴合感。极富支撑力的覆面结合中足魔术贴搭扣，营造非凡稳定性能，后跟 Air-Sole 气垫则打造轻质缓震配置。

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