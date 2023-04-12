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      Nike Air VaporMax 2019 SE

      女子运动鞋

      ¥1,499

      Nike Air VaporMax 2019 SE 女子运动鞋秉持传统设计，拥抱未来技术。半透明鞋面下可视鞋笼，TPU鞋头致敬 '98 Air Max Plus 鞋款，结合革命性 VaporMax Air 技术，缔造舒适脚感，展现大胆现代外观。

      • 显示颜色： 苍野灰/狼灰/金属银灰/玛瑙紫
      • 款式： BV6483-001

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