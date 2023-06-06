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      Nike Air VaporMax 2021 FK

      男子运动鞋

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      Nike Air VaporMax 2021 FK 男子运动鞋采用弹力十足的 Flyknit 材料，轻盈透气，易于穿搭；搭配柔软鞋口，勾勒脚踝线条。缝制 Swoosh 和 TPU 后跟夹，搭配柔软非凡的 VaporMax 缓震配置，助你漫步街头，散发魅力气息。

      • 显示颜色： 白色/黑/金属银/白色
      • 款式： DH4084-100

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