Nike Air VaporMax 2023 Flyknit
男子透气运动鞋
12% 折让
你是否体验过 Air 脚感？上脚 Nike Air VaporMax 2023 Flyknit 男子运动鞋，畅享非凡迈步体验。打孔鞋垫透气出众（可抽出来详细查看）。弹性 Flyknit 飞织鞋面柔软舒适。
- 显示颜色： 黑/白色/黑/白色
- 款式： DV1678-001
出众 Air，轻盈非凡
鞋款搭载 Air 缓震配置，缔造非凡轻盈脚感。
凌跃风范
Flyknit 飞织鞋面具有出色弹性和支撑力，营造精致外观和醒目视觉效果，带来轻盈透气的出众脚感。
其他细节
- 全掌型 Air 缓震配置，实现流畅的过渡体验和出众的缓震效果
- 舒适鞋口勾勒脚踝线条
产品细节
- 外底橡胶贴片
- 匠心系带系统
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
Nike Air VaporMax
经过七年历程，从起初构想到终于问世，Air VaporMax 象征了 Nike 新纪元。为了真正实现迅疾迈步体验，设计师们对 Air 缓震配置进行了焕新，直接将其与鞋面相连。当足部落地时，鞋底的凸起仿若被推入 Air 缓震配置中，导致压力增大。接着抬起脚时，压力获得释放，就能造就回弹作用，带来出众的柔韧灵活度。这一技术专为跑者打造，随后很快便应用于街头款式设计，让一般大众也能体验轻盈脚感。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
