Nike Air VaporMax 2023 Flyknit Electric 「电掣」 配色

男子运动鞋

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你是否体验过 Air 脚感？上脚 Nike Air VaporMax 2023 Flyknit Electric 「电掣」 配色男子运动鞋，畅享非凡迈步体验。打孔鞋垫透气出众（可抽出来详细查看）。该鞋款采用弹性 Flyknit 飞织材料，透气出众。

  • 显示颜色： 黑/黑/荷兰橙/浅银
  • 款式： FZ2519-001

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