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      Nike Air VaporMax Flyknit 2

      女子运动鞋

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      凭借新推出的 Max Air 足底创新技术，Nike Air VaporMax Flyknit 2 焕新升级经典设计元素。Flyknit 为后跟部位提供更多支撑效果，赋予双足舒适包覆感。未来主义风格鞋底，打造浑然一体的出众格调。

      • 显示颜色： 暗灰/枪灰色/冷灰/多色
      • 款式： 942843-013

      尺寸与尺码

      • 尺码标准，舒适贴合。如果你偏好较为宽松的穿着体验，我们建议选大半码。

      更多信息

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