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      Nike Air VaporMax Flyknit 2

      男子运动鞋

      ¥1,119
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      Nike Air VaporMax Flyknit 2 让双足与 Nike Air 技术亲密接触，展现酝酿时间超过 7 年的出众之作。移除多余层，仅在关键区域融入缓震配置，铸就一款无比轻盈柔韧的 Air Max 运动鞋。该版本的配色从动物汲取灵感。

      • 显示颜色： 黑/金属银/多色
      • 款式： 942842-015

      尺寸与尺码

      温馨提示：根据部分消费者反馈，该鞋款尺码略偏小，请酌情考虑选购大半码或者一码。

      更多信息

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