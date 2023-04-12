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      Nike Air VaporMax Flyknit 3

      男子运动鞋

      ¥1,599

      大气灰/白金色/橙红/反射银
      白色/白金色/暗灰/金属银
      飞行员灰/苍野灰/浅银/金属青灰

      Nike Air VaporMax Flyknit 3 男子运动鞋采用流线型的双色弹性透气 Flyknit 结构，塑就别具一格的街头造型。革命性 VaporMax Air 技术为全脚掌提供出众缓震性能，带来弹力充沛的迈步体验。

      • 显示颜色： 大气灰/白金色/橙红/反射银
      • 款式： AJ6900-001

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