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      Nike Air VaporMax Plus OA LM

      男子运动鞋

      ¥1,599

      Nike Air VaporMax Plus OA LM 承袭过往历史，一展未来风范，从历经变迁的巴黎汲取设计灵感，造就全新设计。该重塑版结合中足鞋笼、缓震鞋面与后跟标志设计，旨在向 1998 年的科技感 Air Max Plus 致敬。革命性 VaporMax Air 技术，历久弥新。

      • 显示颜色： 白金色/狼灰/视线蓝/活力黄
      • 款式： CI1506-001

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