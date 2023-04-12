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      Nike Air Vibenna

      男子运动鞋

      ¥599

      Nike Air Vibenna 男子运动鞋从上世纪 80 年代的跑步鞋款中获取灵感，采用透气鞋面和柔软缓震系统，塑就时尚舒适体验。

      • 显示颜色： 黑/帆白/煤黑
      • 款式： 866069-001

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