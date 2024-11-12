Nike Air Winflo 11

女子公路跑步鞋

¥849

Nike Air Winflo 11 女子公路跑步鞋采用回弹缓震设计，塑就平稳迈步体验，助力日常畅跑。 Cushlon 泡绵中底搭载全掌型 Nike Air 缓震配置，提供出色能量回馈。 中足板带结合前足匠心设计，营造灵活舒适的贴合感受。

  • 显示颜色： 白色/光子灰/队红/多色
  • 款式： HQ3467-190

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