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      Nike Air Winflo Shield

      女子公路跑步鞋

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      黑/暗烟灰/荧光黄/白色
      淡象牙白/橄榄绿/海玻璃蓝/高压电黄

      不良天气阻挡不住奔跑的脚步。Nike Air Winflo Shield 女子公路跑步鞋采用匠心设计，带你穿越泥泞、水洼、坑洞，见证个人记录，在不良天气中尽享跑步。拒水处理，帮助双足保持干爽；轮胎般的抓地底纹设计结合全掌型 Air 缓震配置，铸就强劲抓地力和柔软缓震性能，助你从容应对湿滑路面，一路畅跑。

      • 显示颜色： 黑/暗烟灰/荧光黄/白色
      • 款式： DM1104-001

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