打高尔夫的季节到了！穿上这款华美的 Nike Air ZM Infnty TR NXT% NRGW M24 男/女高尔夫球鞋（宽版），轻松制胜。该特别版设计融蕴炫彩和光泽感元素，呈现全新奢华风范，助你在球场演绎独具一格的奢华魅力。采用 Air Zoom 缓震配置结合六个一体式鞋钉，缔造出众回弹的舒适脚感，伴你畅享比赛新体验。

显示颜色： 山峰白/拂晓深紫/白色/黑

款式： FN6847-100