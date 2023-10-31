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      Nike Air Zoom Arcadia 2 (PSV)

      幼童运动童鞋

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      舒适体验，即刻感受。Nike Air Zoom Arcadia 2 (PSV) 幼童运动童鞋采用匠心设计，让小宝贝体验比赛日氛围。采用出众回弹的 Zoom Air 缓震配置，助力轻松学习跑步和冲刺。鞋面出众贴合，结合便捷固定带，助力小小宝贝疾速抵达终点线。

      • 显示颜色： 黑/狼灰/白色/金属金
      • 款式： DM8492-001

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