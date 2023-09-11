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      Nike Air Zoom Arcadia 2 SE GS

      大童运动童鞋

      ¥529

      穿上 Nike Air Zoom Arcadia 2 SE GS 大童运动童鞋，疾速出击。 该鞋款轻盈而富有支撑力，助孩子攻克跑步目标，或是嗨翻游乐场。 可视 Air 缓震配置升级外观格调，更带来出色鞋款性能，塑就出众的回弹缓震脚感，让你步履不停，直逼终点。 此 Arcadia 2 鞋款采用数码风耐克勾标志，营造革新外观，塑就迅疾运动体验，让孩子尽享欢乐时光。

      • 显示颜色： 白色/星云青/荧光黄/梦幻紫
      • 款式： FB2356-100

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)
      35.5: 鞋内长 23.4
      36: 鞋内长 24.0
      36.5: 鞋内长 24.2
      37.5: 鞋内长 24.8
      38: 鞋内长 25.2
      38.5: 鞋内长 25.6
      39: 鞋内长 26.0
      40: 鞋内长 26.4
      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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