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      Nike Air Zoom Crossover (GS)

      大童篮球童鞋

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      穿上 Nike Air Zoom Crossover (GS) 大童篮球童鞋，为比赛制造澎湃弹力。 此款篮球童鞋以我们挚爱的篮球动作命名，搭载 Zoom Air 缓震配置，缔造快速离地的出众脚感，让你轻松弹跳，奔袭赛场。鞋口舒适贴合，为脚踝提供有力支撑，助力快速转身和变向。缤纷色彩醒目出众，升格球场型格指数。

      • 显示颜色： 波罗的海蓝/深宝蓝/大学金/霞光粉
      • 款式： FD1034-400

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