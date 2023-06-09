跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Air Zoom Crossover (GS)

      大童篮球童鞋

      ¥569

      Nike Air Zoom Crossover (GS) 大童篮球童鞋以经典篮球技巧命名，助孩子轻松绕开对手，主宰全场。缓震配置塑就回弹出众的迈步体验，趣味图案和醒目配色增添创意格调，令孩子自信驰骋赛场。

      • 显示颜色： 白色/白色/幻影灰白/黑
      • 款式： FJ7687-101

      尺寸与尺码

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。