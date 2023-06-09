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      Nike Air Zoom Crossover (GS)

      大童运动童鞋

      ¥569

      穿上 Nike Air Zoom Crossover (GS) 大童运动童鞋，练习三分球，亦可运球制胜。 此款运动鞋以备受欢迎的篮球招式命名，织物材料缔造出众透气性，搭载 Zoom Air 缓震配置，实现快速离地的出众脚感。 后跟部位饰有趣味图案，激励你在运球和投篮时发挥上佳表现。

      • 显示颜色： 帆白/白色/皇家蓝/荷兰橙
      • 款式： FD4638-181

      尺寸与尺码

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