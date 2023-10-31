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      Nike Air Zoom Crossover (GS)

      大童透气缓震篮球童鞋

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      黑/荧光黄/白色
      星云青/梦幻紫/黑/荧光黄

      灵感源自联盟女子的篮球鞋，助力年轻的篮球运动员制霸球场。Nike Air Zoom Crossover (GS) 大童透气缓震篮球童鞋以青少年喜爱的交叉步过人动作命名，搭载 Zoom Air 缓震配置，助孩子在凌跃球场时畅享出众回弹的迈步体验。

      • 显示颜色： 黑/荧光黄/白色
      • 款式： DC5216-005

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