Nike Air Zoom Crossover 2

大童篮球童鞋

¥479
¥599
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白色/黑/浅色/金属金
白色/深藏青/浅银/俏皮粉

凌跃畅动，突破自我！发挥孩子的无尽潜能，展现出色比赛表现。Nike Air Zoom Crossover 2 大童篮球童鞋采用中帮版型，为关键区域带来回弹缓震效果。锯齿形底纹为孩子提供所需的抓地力，在交叉运球时巧妙过人，扰乱对手防御。

  • 显示颜色： 白色/黑/浅色/金属金
  • 款式： FB2689-100

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