Nike Air Zoom Crossover 2

大童篮球鞋

¥599

Nike Air Zoom Crossover 2 大童篮球鞋根据运动员的运动解析进行匠心设计，让比赛表现跃升新层次。 Air Zoom 缓震配置，缔造出众回弹缓震体验。 锯齿形底纹铸就强劲抓地力，助力稳步急停和快速转向。

  • 显示颜色： 黑/淡象牙白/金属金
  • 款式： FZ7312-001

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

32: 鞋内长 21

33: 鞋内长 21.6

33.5: 鞋内长 22

34: 鞋内长 22.4

35: 鞋内长 22.8

35.5: 鞋内长 23.6

36: 鞋内长 23.8

36.5: 鞋内长 24

37.5: 鞋内长 24.4

38: 鞋内长 24.6

38.5: 鞋内长 25.8

39: 鞋内长 26

40: 鞋内长 26.2

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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