Nike Air Zoom Crossover 2

大童篮球鞋

¥499
¥599
16% 折让

回声粉/奶油桃红/浅柠檬黄/幻影
白色/黑曜石色/清透蓝/浅柠檬黄

凌跃畅动，突破自我！ 发挥孩子的无尽潜能，展现出众比赛表现。 Nike Air Zoom Crossover 2 大童篮球鞋采用中帮版型，为关键区域带来回弹缓震效果。 锯齿形底纹为孩子提供所需的抓地力，在交叉运球时巧妙过人，扰乱对手防御。

  • 显示颜色： 回声粉/奶油桃红/浅柠檬黄/幻影
  • 款式： FB2689-602

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。