Nike Air Zoom Crossover 2 SE

大童篮球童鞋

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准备好让比赛表现跃升新层次了吗？ 根据运动员的运动解析进行匠心设计和改良，兼具回弹缓震性能和出色抓地力，助力驾驭球场。 锯齿形底纹铸就强劲抓地力，助力稳步急停和快速转向。

  • 显示颜色： 黑/军械深海蓝/太空粘土黄/大学金
  • 款式： FQ7370-001

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