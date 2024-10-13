Nike Air Zoom Crossover 2 SE (GS)

大童运动童鞋

¥359
¥599
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凌跃畅动，挑战自我！穿上 Nike Air Zoom Crossover 2 SE (GS) 大童运动童鞋，让你的比赛表现跃升新层次。根据运动员的运动解析进行匠心设计和改良，兼具回弹缓震性能和出色抓地力，助力驾驭球场。锯齿形底纹铸就强劲抓地力，助力稳步急停和快速转向。

  • 显示颜色： 幻影灰白/皇家蓝/超级紫罗兰色/黑曜石色
  • 款式： FN4999-001

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

32: 鞋内长 21.2

33: 鞋内长 21.9

33.5: 鞋内长 22.4

34: 鞋内长 22.8

35: 鞋内长 23.3

35.5: 鞋内长 23.7

36: 鞋内长 24.1

36.5: 鞋内长 24.6

37.5: 鞋内长 25

38: 鞋内长 25.4

38.5: 鞋内长 25.7

39: 鞋内长 26.1

40: 鞋内长 26.4

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

免费配送和退换货

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