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      Nike Air Zoom Crossover 2 SE (GS)

      大童运动童鞋

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      凌跃畅动，挑战自我！穿上 Nike Air Zoom Crossover 2 SE (GS) 大童运动童鞋，让你的比赛表现跃升新层次。根据运动员的运动解析进行匠心设计和改良，兼具回弹缓震性能和出色抓地力，助力驾驭球场。锯齿形底纹铸就强劲抓地力，助力稳步急停和快速转向。

      • 显示颜色： 幻影灰白/皇家蓝/超级紫罗兰色/黑曜石色
      • 款式： FN4999-001

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)

      32: 鞋内长 21.2

      33: 鞋内长 21.9

      33.5: 鞋内长 22.4

      34: 鞋内长 22.8

      35: 鞋内长 23.3

      35.5: 鞋内长 23.7

      36: 鞋内长 24.1

      36.5: 鞋内长 24.6

      37.5: 鞋内长 25

      38: 鞋内长 25.4

      38.5: 鞋内长 25.7

      39: 鞋内长 26.1

      40: 鞋内长 26.4

      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


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