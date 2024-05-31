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      Nike Air Zoom Crossover 2 SE GS

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      • 显示颜色： 浅青蓝/帆白/白色/体育场绿
      • 款式： FN6675-500

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)

      32: 鞋内长 20.6

      33: 鞋内长 21.4

      33.5: 鞋内长 21.8

      34: 鞋内长 22

      35: 鞋内长 22.6

      35.5: 鞋内长 23

      36: 鞋内长 23.6

      36.5: 鞋内长 24

      37.5: 鞋内长 24.4

      38: 鞋内长 24.8

      38.5: 鞋内长 25.2

      39: 鞋内长 25.6

      40: 鞋内长 26

      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

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      退换货政策例外情况

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