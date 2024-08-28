Nike Air Zoom Drive SP 男子运动鞋焕新轻盈设计，结合匠心技术和优质材料，演绎 Nike 元年款版型。织物和皮革组合鞋面，结合后跟外露式 Zoom Air 缓震配置，塑就出众缓震脚感。巧搭反光细节，点亮你的造型。

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