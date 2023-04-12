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      Nike Air Zoom Elite 9

      女子跑步鞋

      ¥929

      Nike Air Zoom Elite 9 女子跑步鞋采用轻盈的网眼结构设计，赋予双足出色透气感受，为你缔造灵敏流畅的迈步体验。 鞋头空间加大，以便通过足尖为动作提供有力助推。 该鞋款能让你在迈步中体验到出色的缓震性能和支撑表现，无论是跑道、小径、公路速跑，还是舒缓的恢复跑，都是理想选择。

      • 显示颜色： 极光绿/白色/翡翠绿/黑
      • 款式： 863770-302

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