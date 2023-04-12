敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。 Nike Flyknit 是一种由聚酯纱线制作而成的鞋面的技术，它不仅具有轻量、弹性和耐久等特点，同时也通过线与线自然交错形成的孔眼，增加了鞋面的透气性。基于 Flyknit 鞋面材质和工艺的特殊性的原因，左右两只鞋所呈现的花纹和颜色有可能无法完全一致。

显示颜色： 黑/金属铬色/黑

款式： AH8193-001