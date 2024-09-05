穿上新款 Nike Air Zoom G.T. Cut Academy EP 男/女篮球鞋，在体育馆或公园， 自信迎战。 该鞋款旨在为后撤步跳投、空切或其他制胜战术创造空间，具备可驾驭多种地面的出色抓地力，助你瞬息急停，随意变速。 该版本旨在向中国高中篮球联赛致敬，颂扬球员们无可匹敌的精神力量。 耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

显示颜色： 粉蓝/粉蓝/安全橙/白色

款式： HF5705-414