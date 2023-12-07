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      Nike Air Zoom G.T. Hustle 2 EP

      男/女实战篮球鞋

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      迎来赛点后，一步之差，比如伺机抄后门上篮，稍有不慎将功亏一篑，或在比赛结束前跃向对手，成功拦下他们的三分球。我们基于运动员的运动解析打造了 Nike Air Zoom G.T. Hustle 2 EP 男/女篮球鞋。该鞋款柔软轻盈、支撑出众，轻松满足篮球运动员的需要。关键区域缓震设计结合 Zoom Air 缓震配置，助你在比赛中勇往直前，冲刺、急停、引爆全场皆不在话下，专注掌控赛场，在关键时刻发挥出色表现。耐穿橡胶外底，提供可驾驭球场的强劲抓地力。

      • 显示颜色： 白色/黑
      • 款式： DJ9404-102

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