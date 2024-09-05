维克托·文班亚马拥有出色身材、精湛球技和优雅风度，仿佛来自科幻小说中的“外星人”。 Nike Air Zoom G.T. Hustle 2 "Victor Wembanyama" EP 男/女篮球鞋匠心采用太空风格色调和绿色配色， 助你以自己的方式演绎维克托·文班亚马风范，彰显魅力型格。 关键区域缓震设计结合 Air Zoom 缓震配置，助你在比赛中保持前进动力。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。