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      Nike Air Zoom Generation

      男子运动鞋

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      再度上脚经典战靴。 勒布朗·詹姆斯首款签名球鞋于 2003 年亮相，如今此款 Nike Air Zoom Generation 男子运动鞋革新归来，见证詹皇登顶 NBA 历史得分王的传奇时刻。 前足和后跟搭载 Nike Air 缓震配置，尽显詹皇出众风范；鞋面融入翻毛皮材质与奢华刺绣，细节满分。 上脚潮鞋，个性十足。

      • 显示颜色： 庭紫/庭紫/庭紫
      • 款式： FJ0667-500

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