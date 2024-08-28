再度上脚经典战靴。 勒布朗·詹姆斯首款签名球鞋于 2003 年亮相，如今此款 Nike Air Zoom Generation 男子运动鞋革新归来，见证詹皇登顶 NBA 历史得分王的传奇时刻。 前足和后跟搭载 Nike Air 缓震配置，尽显詹皇出众风范；鞋面融入翻毛皮材质与奢华刺绣，细节满分。 上脚潮鞋，个性十足。

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