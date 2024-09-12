Nike Air Zoom Infinity TR NEXT% 2 W 男/女高尔夫球鞋（宽版）采用六个鞋钉，结合革新泡绵和 Air Zoom 缓震配置，伴你在挥球入洞后自信迈向旗杆。回弹舒适，助你随时应战。

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