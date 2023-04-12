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      Nike Air Zoom Pegasus 33 Shield

      男子跑步鞋

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      Nike Air Zoom Pegasus 33 Shield 男子跑步鞋采用革新天气防护设计，赋予你出色的迅疾体验和回弹缓震效果，助你在冬季跑步中保持干爽舒适。

      • 显示颜色： 夜褐红/亮深红/黑/金属银
      • 款式： 849564-600

      更多信息

      鞋款特点：
      耐穿防泼水涂层，带来轻盈全天候防护效果。
      极强的抓地力功能，专为挑战并征服潮湿恶劣天气而设计。

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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