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      Nike Air Zoom Pegasus 34

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      Nike Air Zoom Pegasus 34 女子跑步鞋采用轻质感升级的改良 Flymesh 材质，在跑步过程中有效减少热量聚集，是新手和资深跑者的理想选择。出众的缓震支撑设计备受跑者推崇。

      • 显示颜色： 军械深海蓝/冰川灰/黑/泡沫薄荷绿
      • 款式： 880560-405

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