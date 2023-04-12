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      Nike Air Zoom Pegasus 35

      男子跑步鞋

      ¥629
      ¥899
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      黑/枪灰色/油灰/白色
      黑/大学红/浅红木褐/金属金

      Nike Air Zoom Pegasus 35 男子跑步鞋专为不同水平的跑者匠心打造，无论你是一位经验丰富的老将，抑或是初次开启跑步计划的新手。采用透气网眼鞋面搭配外翻式鞋口，为后跟区域营造出色舒适度。而在鞋底部分，搭载全掌型 Zoom Air 配置，锐意革新缓震系统，缔造平稳顺畅的自然步履体验。

      • 显示颜色： 黑/枪灰色/油灰/白色
      • 款式： 942851-001

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