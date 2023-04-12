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      Nike Air Zoom Pegasus 36

      男子跑步鞋

      ¥899

      黑/白色/爆炸粉
      黑/山峰白/金桔黄/多色

      Nike Air Zoom Pegasus 36 男子跑步鞋采用经典设计，从跑者对 35 鞋款的反馈汲取灵感，结合多种升级元素，打造出色的跑步体验。轻盈后跟鞋口和鞋舌减轻滞重感，同时不失舒适感受，结合 Flywire 飞线设计，在你高速运动时提供舒适贴合感，打造心无旁骛的畅跑体验。

      • 显示颜色： 黑/白色/爆炸粉
      • 款式： CQ4814-016

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