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      Nike Air Zoom Pegasus 36 Trail

      男子跑步鞋

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      Nike Air Zoom Pegasus 36 Trail 男子跑步鞋重现经典，以街头风格演绎跑鞋。穿孔网眼鞋面透气舒适，足底的 Zoom Air 缓震配置塑就缓震迈步体验。外底反向凸起设计，在上坡时提供强劲抓地力。

      • 显示颜色： 明亮绿/黑/实验室绿/暗调勃艮第酒红
      • 款式： AR5677-300

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