跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Air Zoom Pegasus 39 Shield

      女子公路跑步鞋

      ¥999

      光子灰/浅铁矿石灰/白色/荷兰橙
      黑/灰黑/暗烟灰/黑

      经典战马回归，助力畅跑。Nike Air Zoom Pegasus 39 Shield 女子公路跑步鞋采用拒水处理，有助于保持干爽，打造针织质感内里，在不良天气跑步时令双足保持舒适。强劲抓地力，搭配两个 Zoom Air 缓震配置，铸就出众抓地表现和柔软缓震性能，助你应对不良天气。

      • 显示颜色： 光子灰/浅铁矿石灰/白色/荷兰橙
      • 款式： DO7626-004

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格可能是商品的专柜价吊牌价或正品零售价指导价或该商品的曾经展示过的销售价等，仅供您参考。未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、礼品卡等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。