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      Nike Air Zoom Pegasus 40 GS

      耐克飞马大童公路跑步童鞋

      ¥669

      白色/淡象牙白/灯草紫红/多色
      淡象牙白/白色/波罗的海蓝/行动绿
      黑/铁灰/白色
      白色/足球灰/多色

      很多事都可以成为一场比赛，对吧？一马当先跑到电线杆？甩开对手坐上秋千？无论参加什么比赛，这款轻盈透气的 Nike Pegasus 40 SE GS 大童公路跑步童鞋都能助你达成目标。鞋底回弹性能出众，可随足部动作自然弯曲，助你在跑步时快速切入、转向和弹跳。

      • 显示颜色： 白色/淡象牙白/灯草紫红/多色
      • 款式： FJ4142-100

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)
      35.5: 鞋内长 23.4
      36: 鞋内长 23.8
      36.5: 鞋内长 24.2
      37.5: 鞋内长 24.6
      38: 鞋内长 25.0
      38.5: 鞋内长 25.6
      39: 鞋内长 26.0
      40: 鞋内长 26.4
      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

      免费配送和退换货

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