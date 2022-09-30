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      Nike Air Zoom Rival Fly 3

      男子跑步鞋

      ¥699

      该鞋款专为训练和竞速而生，助力疾速畅跑。 Nike Air Zoom Rival Fly 3 男子跑步鞋采用柔软的泡绵缓震配置，结合不易磨损橡胶，经久耐穿，助你轻松驾驭崎岖路面。 革新设计助你心无旁骛地全力冲向终点线。

      • 显示颜色： 阴影绿/泡沫薄荷绿/椰奶色/黑紫
      • 款式： CT2405-358

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      部分城市提供当日达、次日达服务。

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